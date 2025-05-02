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RTÜK'ten KRT'ye Sultan 2. Abdülhamid incelemesi

RTÜK'ten KRT'ye Sultan 2. Abdülhamid incelemesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KRT'de yayınlanan bir televizyon programında, Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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