Saçınız için argan yağı kullanın! Eğer soğuk kahve içiyorsanız da dikkat!

Yaz aylarında cilt, saç ve beslenme sağlığına dikkat edilmesi, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Uzm. Dr. Makbule Dündar ve Diyetisyen Asya Naz Al beslenme şekli, saç bakımı, su tüketimi, cilt sağlığı ve güneşten korunma yöntemleri gibi birçok konuda önemli uyarılarda bulundu.

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Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, bu dönemin getirdiği sağlık riskleri de gündeme geldi. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Makbule Dündar ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Asya Naz Al, altın değerinde bilgiler paylaştı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Dündar, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin ve nemlendiricilerin düzenli kullanımını önerirken, Diyetisyen Al ise yazın artan sıvı kaybını dengelemek için su ve mineral desteğinin önemini vurguladı. Her iki uzman da yaz döneminde cilt ve saç sağlığını korumanın ve beslenme düzenine dikkat etmenin uzun vadede birçok sağlık sorununu önleyeceğine dikkat çekti.

CİLDİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN, NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Yaz aylarında güneş ışınlarının cilde zarar verebildiğini belirten Dr. Makbule Dündar, cilt hassasiyeti olan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. “Eğer cildiniz hassassa, güneş alerjiniz varsa ya da lekelenmeye eğilimli bir yapınız varsa mutlaka en az SPF 50 koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmalısınız. Melazma gibi hormonal değişikliklere bağlı lekelerde de bu çok önemlidir. Ayrıca ailede cilt kanseri öyküsü varsa, seçilen güneş koruyucunun hem UVA hem UVB ışınlarına karşı etkili olması büyük önem taşır” dedi.

SAÇLARINIZA ÖZEL YAZ BAKIMI UYGULAYIN

Cilt bakımında yapılan en büyük yanlışlardan birinin yazın nemlendirici kullanımını bırakmak olduğunu belirten Dr. Dündar, “Cildimiz yazın da neme ihtiyaç duyar. Daha likit, akışkan nemlendiricilerle destek sağlamak gerekir. Günde en az 2-3 litre su içilmeli. Yazın soyucu, retinoik asit içeren ürünlere ara vermek gerekir, çünkü bu ürünler güneş hassasiyetini artırır” dedi. Güneş, deniz ve havuzun saç sağlığını da etkilediğine dikkat çeken Dr. Dündar, saç bakımına da yaz aylarında özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Saçlarımıza argan yağı gibi bitkisel yağlarla bakım yapabilir, masajla kan dolaşımını artırabiliriz. Saç dökülmeleri için glikan ve protein içerikli takviyeler kullanılabilir. Saç dökülmesine karşı losyon ve spreyleri de bu dönemde rahatlıkla kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.

YAZIN ARTMASIYLA SU KAYBI DA ARTIYOR

Yaz aylarında vücut ısısının artmasına bağlı olarak ciddi sıvı kayıpları yaşandığını belirten Diyetisyen Asya Naz Al, bu dönemde su tüketiminin hayati önem taşıdığını vurguladı. “Yazın vücudumuz çok daha hızlı dehidrasyona uğruyor. Günde en az iki buçuk - üç litre su içilmeli. Su içmekte zorlananlar, suyu limon, tarçın veya elma kabuğuyla tatlandırarak tüketebilir. Ayrıca, terleme ile kaybedilen minerallerin yerine konulabilmesi için her gün bir şişe maden suyu içilmesini öneriyorum” dedi.

TATLI MEYVELERDE PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT

Meyve ve sebze tüketiminin bu dönemde önemli olduğuna işaret eden Al, özellikle kavun ve karpuz gibi şeker oranı yüksek meyvelerde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. “Karpuz yerken yanında bir dilim peynir tüketmek, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Bu da daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur” diye belirti. Yazın sindirim sisteminin daha fazla zorlandığını belirten Diyetisyen Al, yağlı ve fast food tarzı gıdalardan uzak durulması gerektiğini de vurguladı. “Yemeklerin yanına yoğurt, kefir gibi probiyotik içerikli gıdaları eklemek sindirimi kolaylaştırır. Turşu ve sirke gibi ürünlerle de bu destek sağlanabilir. Salatalara 1-2 kaşık sirke eklemek hem lezzet hem de fayda sağlar.” şeklinde konuştu.

SOĞUK KAHVEYE DİKKAT, HER KAHVE İÇİN FAZLADAN SU İÇİN

Yazın gazlı içecek ve soğuk kahve tüketiminin arttığını ifade eden Al, bu içeceklerin vücuttan su atımını hızlandırdığını belirtti. “Soğuk kahveleri şekersiz ya da sadece sütle hazırlanmış şekilde tüketmeye özen göstermeliyiz. Eğer şekerli içiyorsak mutlaka hareketimizi artırmalı ya da su tüketimini yükseltmeliyiz. Kahve ve gazlı içeceklerin her bardağı için bir bardak fazladan su içmek gerekiyor, çünkü bu içecekler vücuttan su atılımını artırır” diyerek konuşmasını tamamladı.