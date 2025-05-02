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7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremde can veya mal kaybı bildirilmedi. Sahil kentlerinde tsunami uyarısı verildi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Komşu ülkelerde hissedildi

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin'in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili'de de hissedildi.

Arjantin basınına göre, depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Tsunami uyarısı

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinin (SENAPRED) X hesabından yapılan açıklamada, tsunami tehdidi nedeniyle Antarktika ve Magallanes bölgelerinin sahil kentlerinde ihtiyati önlem olarak tahliye uyarısı verildiği belirtildi.

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