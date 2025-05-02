Garanti bankasına siber saldırı mı düzenlendi? Açıklama geldi...

Garanti BBVA’nın mobil uygulamasına 2 Mayıs’ta erişmeye çalışan kullanıcılar giriş sorunları yaşarken, bankadan yapılan açıklamada kesintinin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ve siber saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini ve uygulamada hata mesajlarıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Abone ol

Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetine erişmeye çalışan kullanıcılar, 2 Mayıs itibarıyla uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, pek çok kişi mobil uygulamaya giriş yapamadığını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediğini dile getiriyor.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" ve "cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz" mesajlarıyla karşılaştılar.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Garanti Bankası mobil uygulamasında 2 Mayıs Cuma günü erişim sorunu meydana geldi. Konuyla ilgili olarak bankanın resmi X (Twitter) hesabı üzerinden peş peşe açıklama yapıldı.

Yaşanan durum sonrası birçok kişinin siber saldırı iddiaları sonrası Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada 'Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır' ifadesi kullanıldı.