Efkan Ala’dan CHP’ye: Millete bedel ödeten müflis siyaset

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genişletilmiş Sosyal Politikalar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek Türkiye’nin artık oyun kurucu ülke konumuna geldiğini söyledi. Gazze’deki soykırıma karşı en güçlü tepkinin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Türkiye’den geldiğini belirten Ala, CHP’yi ise yolsuzluk soruşturmalarını örtbas etmeye çalışmakla ve millete bedel ödeten “müflis siyaset” anlayışıyla eleştirdi.

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AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda, Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ala, büyük devletlerin silahsız bir ticari savaş yürüttüklerini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin, Gazze'de kendi kazdığı mezara gömüldüğünü bildiren Ala, bu sistemin, hiçbir uluslararası problemde inisiyatif alamadığını söyledi.

Ala, Gazze'de yaşanan soykırıma dünya sessiz kalırken, en yüksek sesle tepkiyi Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini, bu tepkinin milletten alınan güçle verildiğini kaydetti.

"DÜNYADAKİ ÜRETİMİN YÜZDE 70'NİN YÜKSEK GELİR GRUBUNDAKİ ÜLKELER ALIYOR"

Dünya genelinde gerçekleştirilen bütün üretimin yüzde 70'inin, yüksek gelir grubundaki ülkeler tarafından alındığını dile getiren Ala, dünyada ciddi bir sosyal adaletsizlik olduğunu bildirdi.

"Türkiye, kendisi denkleme konulmadan ne Orta Doğu'da ne Balkanlar'da ne Avrupa'da ne de dünyanın başka yerinde bir formül üretilemez ülke haline gelmiştir." diyen Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden kurulan masalarda 'Acaba Türkiye de yer alacak mı?' diye düşünülürken, diplomasi yürütülürken, şimdi masaları Türkiye kurabilmektedir, kurmaktadır. O bakımdan görevimiz de sorumluluğumuz da daha fazla arttı. Bu vicdandan yoksun uygarlığın, vicdanla buluşmasını sağlayacak olan en önemli ülkelerden biri Türkiye'dir. Eğer vicdan olsaydı Srebrenitsa'da, Ruanda'da, Gazze'de o soykırım olmazdı. O bakımdan Türkiye, Türkiye'den büyüktür."

"MÜFLİS SİYASET ANLAYIŞI"

Efkan Ala, Türkiye'nin en gelişmiş 10 ülke arasına girmesini sağlamayı hedeflediklerini, İHA ve SİHA konusunda bu hedefin gerçekleştiğini söyledi.

AK Parti'nin kurulurken yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele etme hedefiyle yola çıktığını belirten Ala, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasını hatırlattı.

Ala, CHP'li yöneticilerin, bu soruşturmayı örtbas etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

CHP'nin yaptığı boykot çağrısından en çok zararı milletin göreceğini dile getiren Ala, "Bu siyaset etme tarzı, kendisini kurtarmak için millet ne öderse ödesin, hangi maliyeti öderse ödesin umurunda olmayan bir müflis siyaset anlayışıdır. Milleti değil kendini düşünen anlayıştır. Milletin sorunlarını çözmek için siyaset yapan anlayış değil kendi parti içerisindeki kavgayı, gürültüyü çözmek için millete bedel ödettiren bir siyaset anlayışıdır. Biz bunu tanıyoruz." diye konuştu.

"LİDERLİK BURADA ORTAYA ÇIKIYOR"

Milletin yüzde 50'sinin desteğini alan AK Parti'ye geçmişte kapatma davası açıldığını hatırlatan Ala, şunları kaydetti:

"İşte liderlik burada ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan, bizleri, kadrosunu topladı. 'Arkadaşlar, önemli bir durumla karşı karşıyayız. Biz bedel ödeyebiliriz fakat bu millete asla bedel ödettirmeyeceğiz. Herkes tavrını, sözünü, eylemini buna göre belirlesin.' dedi. Bu siyasi anlayış nerede, yolsuzluk soruşturması açılmış diye milleti sokağa çağıran, yakıp yıkmalarına sebep olan, marjinal grupların yaptıklarının zeminini hazırlayan anlayış nerede?"