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S&P'nin dolar ve enflasyon tahmini olay oldu! 2025-2028 rakamlarına bakın

S&P'nin dolar ve enflasyon tahmini olay oldu! 2025-2028 rakamlarına bakın

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'in Türkiye ekonomisine ilişkin verileri dikkat çekti. S&P'nin 2025-2028 yıllarına ilişkin dolar tahmini de olay oldu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu. Türkiye gazetesindeki habere göre S&P; önümüzdeki 4 yıl için dolar, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİ 
Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini güncelleyen S&P, 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,3 ve 2028'de yüzde 3,2 büyüme öngördü.

SP'nin enflasyon tahminleri ise  sırasıyla yüzde 33, yüzde 18,3, yüzde 14,2 ve yüzde 12,7 oldu. 

S&P'nin dolar ve enflasyon tahmini olay oldu! 2025-2028 rakamlarına bakın - Resim: 0

DOLAR TAHMİNİ 
S&P ekonomistlerinin dolar tahmini ise 2025 için 43 TL oldu. 2026'da 48, 2027'de 52 ve 2028'de ise dolar tahmini 55 olarak açıklandı.

Kurum, Türkiye'nin yıl sonu politika faizi tahminlerini de aynı yıllar için 38, 17,50, 12,50 ve 12,50 olarak sıraladı.

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