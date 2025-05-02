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TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen festivalde hem ailece yer aldıklarını hem de bilim ve teknolojiyle geleceğe umut taşıdıklarını söyledi. Bayraktar çifti, kızlarının da yarışmacı olarak katıldığı etkinlikte, inovasyonda kadın projelerine de destek verdiklerini belirtti.

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar tv100 ekranlarında Muhabir Gülay Alaca'nın sorularını yanıtladı. 

Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"KIZIMIZ DA BURADA YARIŞIYOR"

"Eşim KADEM mütevelli heyeti başkanı. Sağolsun kendisi de ilk yılından itibaren katılıyor.Bu sene kızımız yarışıyor, oğlumuz da burada. Aile boyu buradayız. Ama kendisi , bu sefer kızımız yarışmacı, o da bir yandan ter döküyor. 

"HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Burada verilen mücadeleyi düşünecek olursanız ağır bir mezalim sonrası gerçekleşti. Hürriyetin bedeli, ağır bir bedel ödendi bundan 50 sene önce. Şimdi de hürriyetin ve bağımsızlığın bir teminatı olacak bir yüksek teknoloji geliştirme ideali ile TEKNOFEST gerçekleştiriliyor. Ben burada şunu gözlemledim, burası kardeş vatan, bunu yaşatmak ve yüceltmek için elimizden gelen gayreti bilimde ve teknolojide dünyaya damgasını vuracak teknolojiler geliştirme gayretimiz var.Herkesin yüzü gülüyor. Herkesin geleceğe umutla baktığı bir ortam var." 

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, 

"Benim burada şu an 3 şapkam var. Hem eşime destek olmak, hem KADEM Mütevelli Heyet Başkanı olarak burada bizim çok önemsediğimiz inovasyonda kadın projemizi ve proje finalistlerimizin ürünlerini tanıtmak için standımızı kurduk. Hem de aynı zamanda kızımız burada yarışıyor, onun velisi olarak buradayım. Dolayısıyle iç içe heyecanlar benim için iç içe geçmiş durumda." dedi.

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