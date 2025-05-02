Sağlık Bakanı Memişoğlu hekim atamasını duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında 1566'sı uzman, 673'ü pratisyen olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. Atama kadroları Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."