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Sağlık Bakanı Memişoğlu hekim atamasını duyurdu

Sağlık Bakanı Memişoğlu hekim atamasını duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında 1566'sı uzman, 673'ü pratisyen olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. Atama kadroları Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu.

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Memişoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'http://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

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