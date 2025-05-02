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Borsa İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında 12 tutuklama

Borsa İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında 12 tutuklama

Borsa İstanbul pay piyasasında manipülatif işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 12’si, "piyasa dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlının hakimlikteki ifade işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi

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