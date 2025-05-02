BIST 9.168
DOLAR 38,56
EURO 43,63
ALTIN 4.003,10
HABER /  GÜNCEL

1 Mayıs soruşturmasında 13 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi

1 Mayıs soruşturmasında 13 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyon hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 84 kişiden işlemleri tamamlanan 13’ü tutuklama, 52’si adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılığa çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklama, 52'si ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TAKSİM MEYDANI ÇAĞRISI VİDEOSUNDAKİ 4 KİŞİYE DE TUTUKLAMA TALEBİ

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler de emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık, işlemleri tamamlanan 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Her iki soruşturma kapsamında şüphelilerin hakimlik işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti.

Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakalamıştı.

TAKSİM MEYDANI ÇAĞRISI VİDEOSUNDAKİ 8 ZANLI YAKALANMIŞTI

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetindeki videonun paylaşılmasıyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
S&P'nin dolar ve enflasyon tahmini olay oldu! 2025-2028 rakamlarına bakın
S&P'nin dolar ve enflasyon tahmini olay oldu! 2025-2028 rakamlarına bakın
Sağlık Bakanı Memişoğlu hekim atamasını duyurdu
Sağlık Bakanı Memişoğlu hekim atamasını duyurdu
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz
TEKNOFEST’te Bayraktar ailesi sahnede: Damga vuracak eserler geliştireceğiz
Gazze'ye insani yardım götüren gemiye saldırı! İçinde Türk vatandaşları da vardı
Gazze'ye insani yardım götüren gemiye saldırı! İçinde Türk vatandaşları da vardı
Kırmızı bültenle aranan zanlılar Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan zanlılar Türkiye'ye getirildi
Efkan Ala’dan CHP’ye: Millete bedel ödeten müflis siyaset
Efkan Ala’dan CHP’ye: Millete bedel ödeten müflis siyaset
Ömer Çelik’ten ‘terörsüz Türkiye’ mesajı: Siyasi kaosa karşı bağışıklık sağlar
Ömer Çelik’ten ‘terörsüz Türkiye’ mesajı: Siyasi kaosa karşı bağışıklık sağlar
Garanti bankası'na siber saldırı mı düzenlendi? Açıklama geldi...
Garanti bankası'na siber saldırı mı düzenlendi? Açıklama geldi...
7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi
7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede alarm, tsunami uyarısı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Polisin üzerine otobüs süren şuursuz zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Polisin üzerine otobüs süren şuursuz zihniyet
Fiyatından yanına yaklaşılamayan etin üretimi de sert düştü
Fiyatından yanına yaklaşılamayan etin üretimi de sert düştü
Saçınız için argan yağı kullanın! Eğer soğuk kahve içiyorsanız da dikkat!
Saçınız için argan yağı kullanın! Eğer soğuk kahve içiyorsanız da dikkat!