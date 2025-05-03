BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  EKONOMİ

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi

Ekonomi yönetimi, Türk lirasını destekleyecek yeni adımları devreye aldı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3’e çıkarıldı.

TCMB’nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.

Son dönemde yabancı para mevduat artışı ağırlıklı olarak ticari mevduat kaynaklıydı. Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 1 kişi ölü 4 yaralı
Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 1 kişi ölü 4 yaralı
İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi
İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi
İsrail, Suriye'deki birçok bölgeyi vurdu
İsrail, Suriye'deki birçok bölgeyi vurdu
İsrail’den Gazze’ye yeni operasyon sinyali: Seferberlik!
İsrail’den Gazze’ye yeni operasyon sinyali: Seferberlik!
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye, o bölgede petrol arayacak
Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye, o bölgede petrol arayacak
Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı
Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Ordu'daki korkunç ölüm kamerada! İstinat duvarından aşağıya düştü...
Bakan Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
Bakan Kurum'dan Özgür Özel’e: İki laftan biri yalan, biri iftira
Borsa İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa İstanbul'daki dolandırıcılık soruşturmasında 12 tutuklama
1 Mayıs soruşturmasında 13 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi
1 Mayıs soruşturmasında 13 kişi tutuklama talebiyle sevk edildi
S&P'nin dolar ve enflasyon tahmini olay oldu! 2025-2028 rakamlarına bakın
S&P'nin dolar ve enflasyon tahmini olay oldu! 2025-2028 rakamlarına bakın