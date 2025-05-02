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Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye, o bölgede petrol arayacak

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye, o bölgede petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa’daki elektrik kesintilerine dikkat çekerek Türkiye'nin enerjide sorun yaşamadığını vurguladı. Karadeniz’den bu ay içinde yeni bir müjde gelebileceğini belirten Bayraktar, Türkiye'nin Macaristan'da petrol arayacağını da duyurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avrupa ülkelerinde yaşanan elektrik kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizerek, "Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok" diye konuştu.

"BU AY İÇİNDE KARADENİZ'DEN YENİ BİR MÜJDE GELEBİLİR"

Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2028 yılında devreye gireceğini ifade eden Bayraktar ayrıca, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjdeli haberin gelebileceğini de söyledi. Bölgede devam eden enerji kaynaklarına yönelik arama faaliyetlerine dikkat çeken Alparslan Bayraktar "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir" dedi.

"TÜRKİYE MACARİSTAN'DA PETROL ARAYACAK"

Türkiye'nin uluslararası enerji alanındaki rolünün altını çizen Bakan Bayraktar, "Türkiye Macaristan'da petrol arayacak" açıklamasında bulundu.

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