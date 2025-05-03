Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunda ortaya çıktı

Kadıköy'de İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte 2 kişinin daha varlığına ilişkin tespitler yer aldı.

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Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, saat 08.14 sıralarında kamera açısına Minguzzi ile tanıklar U.T. ve D.A.D'nin girdikleri ifade edildi.

Raporda, saat 08.15'te suça sürüklenen çocuk B.B. ile üzerinde siyah renk şişme yelek, gri renk kapüşon ve koyu renk pantolon bulunduğu tespit edilen A.D'nin Minguzzi ve arkadaşlarının yanından geçtikleri, B.B'nin daha sonra geri döndüğü, maktul ve arkadaşlarının yanına geldiği, tartıştıkları, daha sonra da ayrıldıkları anlatıldı.

Saat 08.17'de B.B'nin kameranın açısına yeniden girdiği, hızlı adımlarla maktul ile arkadaşlarının yanına gittiği, aynı dakikada A.D. ile A.K. olduğu değerlendirilen kişilerin de kamera açısına girdikleri ifade edilen raporda, saat 08.18'de B.B'nin Minguzzi'nin üzerine yürüdüğü, yumruk attığı, vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu sırada olay yerinde 18 yaşından küçük U.B'nin yanı sıra A.D. ile A.K. ile bazı tanıkların da bulundukları belirtildi.

B.B'nin saat 08.19'da yeniden kamera açısına girdiği, sağ elinde bıçak olduğu, koşarak Mattia Ahmet Minguzzi'nin yanına geldiğine dikkatin çekildiği raporda, U.B, A.D. ile A.K'nin de B.B'yi takip ettiği bilgisi verildi.

Raporda, U.B'nin B.B'ye maktul ve arkadaşlarının bulunduğu yeri eliyle işaret yaparak gösterdiği, B.B'nin de koşarak buraya gittiği, saat 08.20'de ise B.B'nin maktul Minguzzi'yi 6 kez bıçakladığı, bu sırada U.B, A.D. ile A.K'nin B.B'yi takip ettikleri belirtildi.

Tekmeleyip kaçmış

Maktulü bıçakladıktan sonra B.B'nin olay yerinden kaçmaya başladığı, tek başına pazar dışına çıktığı, U.B'nin ise bıçaklanması nedeniyle yere düşen Minguzzi'nin yüzüne tekme atmasının ardından kaçtığının altı çizilen raporda, U.B, A.D. ile A.K'nin pazarda bir araya geldikleri ve buradan ayrıldıklarına işaret edildi.

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların Minguzzi'ye yardım etmeye çalıştığı, saat 08.31'de sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği, Minguzzi'yi hastaneye kaldırdıkları bilgisinin yer aldığı rapor, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.