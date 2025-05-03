İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Abone ol

Gazze'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde evleri ve altyapıyı hedef alan saldırılarını sürdürdü.

İsrail'in saldırılarında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Batn Semin bölgesinde 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da El-Harsani ailesinin evine düzenlenen bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in gün içinde yaptığı saldırılarda, Bureyc Mülteci Kampı'nda 10, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 8, Beyt Lahya'da 5 ve Kizan en-Neccar'da 1 Filistinli öldü.

İsrail ordusu aşevi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldı

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Gazze kentinde de İsrail ordusunun el-Cela Caddesi'ndeki bir aşevini hedef alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun Şeyh Nasır Mahallesi'nde bir evi hedef alması nedeniyle bir bebek ve bir yaşlı kadın da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.