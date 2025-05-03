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"Beni azarladı" demişti! Ünlü şarkıcı Yalın iddialara cevap verdi

"Beni azarladı" demişti! Ünlü şarkıcı Yalın iddialara cevap verdi

Bir programa katılan restoran çalışanı, ünlü bir isim tarafından azarlandığını iddia etmiş ve bu ismin şarkıcı Yalın olduğunu açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

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YouTube'da yayınlanan programda sunucunun "En nefret ettiğiniz ünlü?" sorusu için mikrofonu eline alan kadın, yaşadığı olayı anlatmaya başladı. Genç kadın, "Ben çok fazla ünlü ile anı yaşadım. Biraz ünlülere meraklıydım. 3 yıl önce yaklaşık çok çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı kişi benim çalıştığım yere geldi.Ben çok lüks bir yerde karşılamada çalışıyordum. Bir anda kendisi teknesi ile gelip hadi oturacağım diyerek bağırmaya başladı. Müdürümün yanında da beni azarlamaya başladı.Lüks bir maden suyu markasından istedi o yok mu diye bağırmaya başladı. Olmadığını söylediğimizde de bağırmaya devam etti ve bende ağladım.'' ifadelerinde bulundu.

"Beni azarladı" demişti! Ünlü şarkıcı Yalın iddialara cevap verdi - Resim: 0

Kadının açıklamalarından sonra program sunucusu o ismi tahmin etmeye çalıştı. Kısa sürede yayılan bu videodan sonra o ismin ünlü popçu Yalın olduğu iddia edildi.

YALIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Ünlü şarkıcı 'maden suyu için beni ağlattı' iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yalın açıklamasında "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikaye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini birini kırmışsam özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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