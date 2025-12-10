BIST 11.216
Güllü’nün kızı Tuğyan'ın bavulla kaçış görüntüsü çıktı yanındaki kim dersiniz

Yalova'daki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alındı. Güllü'nün kızı Tuğyan'ınyurt dışına kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Bavulla görüntüleri ortaya çıkarken yanında Sultan Nur isimli arkadaşı vardı. Öte yandan Güllü'nün ölümünün ardından kızının kafa karıştıran mesajları ortaya çıkmıştı. İki simin yakalanmadan önce Büyükçekmece’de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Güllü’nün kızı Tuğyan'ın bavulla kaçış görüntüsü çıktı yanındaki kim dersiniz - Resim: 1

Güllü’nün ölümüyle ilgili ‘kasten öldürme’ şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı. Gözaltıa alınmadan dakikalar önce Güllü'nün kızının bavullarıyla kaçma anının görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerde Tuğyan arkadaşı ile birlikte eve gelirken görünüyor. 

Güllü’nün kızı Tuğyan'ın bavulla kaçış görüntüsü çıktı yanındaki kim dersiniz - Resim: 2

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu bir süre sonra apartman kamerasına bir kez daha yansıyor. Bu kez ellerinde bavulları var. 

Güllü’nün kızı Tuğyan'ın bavulla kaçış görüntüsü çıktı yanındaki kim dersiniz - Resim: 3

Güllü'nün kızının arkadaşı ile birlikte kaçacağını belirleyen polis harekete geçip 2 ismi yakaladı ve gözaltına aldı. Güllü'nün kızı ile arkadaşının bavullarla kaçma görüntülerini izlemek için tıklayın! 

Güllü’nün kızı Tuğyan'ın bavulla kaçış görüntüsü çıktı yanındaki kim dersiniz - Resim: 4

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya gizlilik kararı getirilirken, teknik takip sonucu yakalanan şüpheliler hakkında kuvvetli somut delillerin bulunduğu belirtildi.

