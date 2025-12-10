BIST 11.216
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın kaçma anı videosu! Bavulla çıkıyor yanındaki de...

Güllü’nün ölümüyle ilgili ‘kasten öldürme’ şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken bavullarıyla binadan ayrıldıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı.

"Kasten öldürme" suçlamasıyla Büyükçekmece'de gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, yakalanmadan önce ellerinde bavullarla binadan ayrıldıkları anlar kameralara yansıdı.

güllü kızı kaçma videosu

Yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları belirtilen Gülter ve Ulu'nun, binadan ellerinde bavullarla ayrıldıkları görüldü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya gizlilik kararı getirilirken, teknik takip sonucu yakalanan şüpheliler hakkında kuvvetli somut delillerin bulunduğu belirtildi.

güllü kızı kaçma

Bilirkişilerin olay yerinde yaptıkları canlandırma ile şüphelilerin verdiği ifadeler arasında ciddi çelişkiler tespit edildi. yrıca Gülter ve Ulu’nun farklı zamanlarda alınan toplam 3 ifadesinin de birbirini tutmadığı kaydedildi.

