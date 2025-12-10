BIST 11.276
DOLAR 42,60
EURO 49,61
ALTIN 5.745,56
MAGAZİN

Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 2 kişi Yalova Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Yazar Sadık Albayrak'a 'Yılın Fikir Adamı' ödülü! "Bedel ödemiş bir dava adamı"
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırabilir!
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan stratejik iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban’dan stratejik iş birliği mesajı
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!
Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!
Federasyon Başkanı Üstündağ'dan Filenin Sultanları’na yönelik iddialara tepki
Federasyon Başkanı Üstündağ'dan Filenin Sultanları’na yönelik iddialara tepki
CHP lideri Özgür Özel'e böyle söylemiş! Ali Haydar Fırat: "Ekrem Bey rahatsızlık duydu"
CHP lideri Özgür Özel'e böyle söylemiş! Ali Haydar Fırat: "Ekrem Bey rahatsızlık duydu"
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den tv100’e özel açıklama: Programınızı takip ediyorum
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den tv100’e özel açıklama: Programınızı takip ediyorum