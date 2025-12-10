Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ile 2 kişi Yalova'ya getirildi

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile 2 kişi Yalova Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile bir kişi, polis ekiplerince Yalova'ya getirildi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Yalova Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.