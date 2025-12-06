BIST 11.007
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den tv100’e özel açıklama: Programınızı takip ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli mesajında, “Programınızı takip ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet eden değerli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına özel açıklamalarda bulundu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN TV100’E ÖZEL AÇIKLAMA

Şengül, Bahçeli’nin mesajını şu ifadeler ile aktardı; “Programınızı takip ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet eden değerli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyoruz.”

“ÇOK KIYMETLİ VE İSRAF EDİLEMEYECEK BİR SÜREÇ”

Başak Şengül, Bahçeli’nin mesajı sonrası yaptığı açıklamada ise, “Bizde teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Ben bünyesinde bulunduğum ve yayın gerçekleştirdiğimiz kurum adına da teşekkürlerimi iletiyorum. Elimizden geldiğince bu çerçevede yani Terörsüz Türkiye’nin herhangi bir zarar görmemesi ve barış umuduna bizde en azından katkıda bulunabilelim diye bu hassasiyet içerisinde sürdürüyoruz. Bölge açısından da çok kıymetli ve israf edilemeyecek bir süreç olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla kurum olarak özel bir ihtimamda gösterdiğimizi ifade etmek isterim” dedi.

