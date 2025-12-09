Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de katıldığı Kırmızı Beyaz programında kendisini hedef alan iddialara “kafasına huni takan arkadaşlar” diyerek sert tepki gösterdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki Kırmızı Beyaz programında yaptığı açıklamalarda özellikle kendisine yönelik eleştirileri “kafasına huni takan arkadaşlar” diyerek sert bir dille hedef aldı. Özdil, bu kişilerin kendisini “Kılıçdaroğlu’nun adamı” ya da “Tayyip Erdoğan’ın adamı” şeklinde yaftaladığını belirterek, “2010 yılından beri guguk kuşu operasyonunu anlatıyorum, başıma gelmeyen kalmadı; insan bu kadar kafasına huni takarak dolaşabilir” sözleriyle tepki gösterdi.

Konuşmasında medya düzenine ilişkin eleştirilerini sürdüren Özdil, AK Parti döneminde medyanın bir bölümünün yandaşlaştırıldığını, gazetecilerin satın alınarak yeni bir medya düzeni yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Bu süreçte Sözcü gazetesi ve Sözcü TV’nin bu baskılara karşı durduğu için hedef alındığını vurguladı. Özdil, “Bu televizyon namuslu bir patronun, namuslu çalışanlarının televizyonu” diyerek kurumuna sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.