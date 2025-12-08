BIST 11.190
DÜNYA

İsrailli bakandan skandal rozet! İdam oylamasına böyle geldi...

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi milletvekillerinin, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis oturumuna yakalarına taktıkları “yağlı urgan” rozetiyle katılması tepki çekti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail Meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katıldı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Komitesindeki oturuma partisinin milletvekilleriyle yakalarına taktıkları sarı bir yağlı urgan rozetiyle katıldıklarını duyurdu.

Yakasında rozetle fotoğrafını paylaşan Ben-Gvir, bunun, Filistinli tutuklulara idam cezası getiren yasanın çıkarılması konusunda partisinin ısrarının bir göstergesi olduğunu savundu.

Tartışmalı yasa tasarısı, bir İsrailliyi "milliyetçi saiklerle" öldüren Filistinlilere ölüm cezası verilmesini içeriyor.

Ancak söz konusu tasarı, yasalaşması halinde idam cezası Filistinliyi öldüren İsrailliler için geçerli olmayacak.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, siyasi sicilinde İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınıyor ve tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor.

Filistinlilere karşı şahin söylem ve uygulamalarıyla tanınan Ben-Gvir, Filistinlilere aşırı şiddet uygularken ya da onları yargısız infazla öldürürken kameralara yakalanan İsrail asker ve polisine verdiği destekle de öne çıkıyor.

Siyasi kariyerini Filistinlilere karşı saldırılar düzenleyen aşırı sağcı Yahudilerin avukatlığını yaparak inşa eden Ben-Gvir, uzunca bir süredir Filistinlilere idam yasası getirilmesi için kampanya yürütüyor.

İsrail Meclisi, 11 Kasım'da yaptığı ön oylamada söz konusu tasarıyı kabul etmişti. Tasarının Mecliste yasalaşması için üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütlerine göre İsrail yönetimi, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 10 binden fazla Filistinliyi hapishanelerde tutmaya devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin birçoğu işkence, aç bırakma, kötü muamele ve tıbbi ihmale maruz kalıyor. İnsan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki işkence ve ihlaller çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden oldu.

