BIST 10.969
DOLAR 42,51
EURO 49,53
ALTIN 5.770,54
MEDYA

Özgür Özel İmamoğlu için söyledi Nedim Şener'in yorumu olay oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben Ekrem'i bırakınca kendi haysiyetimi, onurumu, ben Ekrem'i geride bırakınca bize umut bağlayan Türkiye'deki tüm yoksulları da geride bırakmış olurum." sözlerine Nedim Şener'den "Siyasette 13 yıl beraber olduğu en yakınındaki Kılıçdaroğlu’nu üç kuruşa, bir koltuğa satan kişi aynı koltuk uğruna Ekrem’i satmaz mı???" değerlendirmesi geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

İBB soruşturmasıyla ilgili kendisine yönelik eleştirilere değinen Özel, “Ekrem’i bırak, kendi yoluna bak… Ben Ekrem'i bırakınca kendi haysiyetimi, onurumu, ben Ekrem'i geride bırakınca bize umut bağlayan Türkiye'deki tüm yoksulları da geride bırakmış olurum. Bugün arkadaşlarını satan, adayının arkasında durmayan, yarın gariban işçinin emekçinin mi arkasında duracak? O zaman başka teklifle de onları satacak." ifadelerini kullandı.

Özel'in dikkat çeken bu açıklamasını gazeteci Nedim Şener, sosyal medya hesabında yorumladı.

Şener'den Kılıçdaroğlu hatırlatması
Şener, "Siyasette 13 yıl beraber olduğu en yakınındaki Kılıçdaroğlu’nu üç kuruşa, bir koltuğa satan kişi aynı koltuk uğruna Ekrem’i satmaz mı???" sorusunu yöneltti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
13 yaşındaki çocuk 1 kişiyi stadın ortasında 80 bin kişinin önünde öldürdü!
13 yaşındaki çocuk 1 kişiyi stadın ortasında 80 bin kişinin önünde öldürdü!
Ahmet Çakar bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ahmet Çakar bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı
Güngören’de bodrum katta patlama: 2 kişi yaralandı
Güngören’de bodrum katta patlama: 2 kişi yaralandı
Üsküdar'da drift atan kadın sürücü yakalandı!
Üsküdar'da drift atan kadın sürücü yakalandı!
Sosyal medya bunu konuştu! İzleyenler 'teyzeye helal olsun' dedi Zafer Şahin de yorum yaptı
Sosyal medya bunu konuştu! İzleyenler 'teyzeye helal olsun' dedi Zafer Şahin de yorum yaptı
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
Ataşehir'de aracına çarpan sürücüye tekme tokat daldı o anlar kamerada
Ataşehir'de aracına çarpan sürücüye tekme tokat daldı o anlar kamerada
Üsküdar'da İETT dehşeti! 3 kişi yaralandı...
Üsküdar'da İETT dehşeti! 3 kişi yaralandı...
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı