BIST 10.955
DOLAR 42,53
EURO 49,64
ALTIN 5.778,88
GÜNCEL

İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek aracına zarar veren T.T'nin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. (Biz Gereğini Yaparız)"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Güngören’de bodrum katta patlama: 2 kişi yaralandı
Güngören’de bodrum katta patlama: 2 kişi yaralandı
Üsküdar'da drift atan kadın sürücü yakalandı!
Üsküdar'da drift atan kadın sürücü yakalandı!
Sosyal medya bunu konuştu! İzleyenler 'teyzeye helal olsun' dedi Zafer Şahin de yorum yaptı
Sosyal medya bunu konuştu! İzleyenler 'teyzeye helal olsun' dedi Zafer Şahin de yorum yaptı
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
Ataşehir'de aracına çarpan sürücüye tekme tokat daldı o anlar kamerada
Ataşehir'de aracına çarpan sürücüye tekme tokat daldı o anlar kamerada
Üsküdar'da İETT dehşeti! 3 kişi yaralandı...
Üsküdar'da İETT dehşeti! 3 kişi yaralandı...
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Canlı yayında kıyamet koptu! Cem Küçük ile Ersan Şen arasında 'İmralı' gerilimi
Canlı yayında kıyamet koptu! Cem Küçük ile Ersan Şen arasında 'İmralı' gerilimi
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti