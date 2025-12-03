İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok

CHP’ye olan yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığında kendinden emin bir şekilde tutuklanmayacağını düşündüğünü ve avukatı ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun operasyon olacağını tahmin ettiğini, gözaltındayken ise avukatı ile görüşerek Ertan Yıldız’ı yanında istediğini Gürcistan’da olduğunu öğrenince ise “Ertan niye gelmedi? Çağırın gelsin” dediğini aktardı.

"BENİ TÜRKİYE'DE TUTUKLAYACAK HAKİM YOK"

Soruşturmanın tutuklanmaya kadar gideceğine ihtimal vermediğini yalnızca gözaltına alınıp serbest bırakılacağını düşündüğünü belirtti. Yarkadaş, İmamoğlu’nun durumunu sorduğunu avukatın ise tutuklanacağını söylediğini, İmamoğlu'nun ise “Beni Türkiye’de tutuklayacak hakim yok” dediğini aktardı.

İMAMOĞLU BU KADARINI BEKLEMİYORDU

Yarkadaş İmamoğlu'nun, "bu kadar çok itirafçının çıkacağını tahmine etmiyordu. Savcının elinde bu kadar çok buluğunun olduğunu da düşünmüyordu" dedi.