İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde iki aile tekme tokat birbirine girdi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşmanın ardından iki aile arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken, polis ekipleri de müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbetmesi, bir kadının ise tartıştığı kadını saçından tutarak çekmesi yer alıyor.

