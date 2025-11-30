MHP içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak iddiası Şamil Tayyar canlı yayında açıkladı

AK Partili Şamil Tayyar, İmralı görüşmesinde Abdullah Öcalan'ın, komisyon üyelerine süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylediğini açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelinirken, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmenin yankıları günlerdir konulmaya devam ediyor.

AK Parti eski Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, TV100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket programında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı açıkladı.

Öcalan'ın, komisyon üyelerine sürecin başarılı olmaması halinde MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylediğini aktaran Tayyar, "Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyor. MHP üzerinde güç tesis edebilecek odaklarının Devlet Bey'i tasfiye edebileceğini, etmek isteyebileeceğini, ama bunun için de mutlaka MHP içerisinde irtibatı olanlar vardır" dedi.