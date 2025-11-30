BIST 11.132
DOLAR 42,43
EURO 49,28
ALTIN 5.712,71
MEDYA

MHP içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacak iddiası Şamil Tayyar canlı yayında açıkladı

AK Partili Şamil Tayyar, İmralı görüşmesinde Abdullah Öcalan'ın, komisyon üyelerine süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bahçeli'ye darbe yapılacağını söylediğini açıkladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya gelinirken, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmenin yankıları günlerdir konulmaya devam ediyor. 

AK Parti eski Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, TV100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket programında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı açıkladı.

Öcalan'ın, komisyon üyelerine sürecin başarılı olmaması halinde MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylediğini aktaran Tayyar, "Bahçeli kısmı şu ana kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyor. MHP üzerinde  güç tesis edebilecek odaklarının Devlet Bey'i tasfiye edebileceğini, etmek isteyebileeceğini, ama bunun için de mutlaka MHP içerisinde irtibatı olanlar vardır" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çöp kamyonu ile tramvay çarpıştı! 3 kişi yaralı
Çöp kamyonu ile tramvay çarpıştı! 3 kişi yaralı
Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek Doğuş Sitesinin görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek Doğuş Sitesinin görüntülerini paylaştı
Bayraktar KIZILELMA görüş ötesi hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA görüş ötesi hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı
'Cumhurbaşkanı kimliğinin yerine ‘Baba’nın geçtiği an'
'Cumhurbaşkanı kimliğinin yerine ‘Baba’nın geçtiği an'
Hadi Özışık'tan Bilal Erdoğan yorumu: Siyaset değil bilim
Hadi Özışık'tan Bilal Erdoğan yorumu: Siyaset değil bilim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor