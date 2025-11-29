İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, İstanbul’da gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bilim, eğitim ve kültür dünyasından pek çok ismin katıldığı geceye damga vuran an ise törenin sonunda yaşandı.

Gazeteci Adem Metan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, babasının elini öptüğü o özel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Metan paylaşımına,

“Tokalaşmanın hemen ardından gelen o an: Cumhurbaşkanı kimliğinin yerine ‘baba’nın geçtiği an.” notunu düştü.

Siyasetin resmî atmosferinin bir anda dağıldığı, yerini baba-oğul arasındaki derin bağa bıraktığı o kare, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, “Siyasetin ötesinde bir aile sahnesi”, “Duygusal bir an” yorumlarıyla binlerce paylaşım yaptı.