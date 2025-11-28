Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor

Kalbimiz, her atışıyla yaşam kaynağımızdır. Ancak onu besleyen damarlardaki en ufak bir tıkanıklık bile ölüme götüren ciddi süreçleri başlatabilir. İ

Kalbimiz, her atışıyla yaşam kaynağımızdır. Ancak onu besleyen damarlardaki en ufak bir tıkanıklık bile ölüme götüren ciddi süreçleri başlatabilir. İşte bu yüzden, Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kalp damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde koroner anjiyografinin vazgeçilmez olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Okuyan, özellikle kalp krizi anında veya göğüs ağrısı gibi belirtilerde anjiyografinin kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Kalp damar sağlığını korumak ve hayat kurtarmak için en etkili yöntemlerden biri olan koroner anjiyografi, hem teşhis hem de tedavi süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. Medipol Sağlık Grubu, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, kalp damar sağlığını korumak ve hayat kurtarmak için en etkili yöntemlerden biri olan koroner anjiyografinin, hem teşhis hem de tedavi süreçlerinde vazgeçilmez bir rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Okuyan, özellikle kalp krizi sırasında tıkalı damarların her saniye kapalı kalmasının kalp kasında geri dönüşü olmayan hasarlara yol açtığını belirterek, kalp krizi geçiren hastalarda tıkalı damarları açarak zamanla yarışan bir çözüm sunduğunu belirtti. Ayrıca, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yürüyememe gibi belirtilerle başvuran hastalarda da bu yöntem sayesinde damar tıkanıklığının erken dönemde tespit edilip hayati risklerin önlenebildiğini ifade etti. Ancak tedavi sonrası hastaların yaşam tarzlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Okuyan, düzenli kontrollerin ve sağlıklı alışkanlıkların önemine dikkat çekti.

TEŞHİSTEN TEDAVİYE KAPSAMLI BİR YÖNTEM

Koroner anjiyografinin nasıl yapıldığını anlatan Prof. Dr. Okuyan, yöntemin genellikle bilek damarından girilerek uygulandığını belirtti. “Anjiyografi sırasında, kalbinize giden ana damarları görüntüleyip tıkalı veya daralmış alanları tespit ediyoruz. Eğer ciddi bir tıkanıklık varsa, balon ve stent gibi yöntemlerle damarı açarak kan akışını sağlıyoruz. Ancak bazı durumlarda hastanın damar yapısına bağlı olarak bypass ameliyatını tercih edebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Her hastanın damar yapısının ve ihtiyaçlarının farklı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Okuyan, “Kimi hastaların damarları kısa ve elastikken, kimilerinin damarları çok kireçli, kıvrımlı veya ince olabiliyor. Her hastanın durumunu bireysel olarak değerlendiriyoruz ve en uygun tedavi yöntemini seçiyoruz. Örneğin, uzun ve çok kireçli damarlar için bypass ameliyatı daha uygun olabilirken, diğer durumlarda balon ve stent tedavisi tercih edilebilir” diye konuştu.

YAŞAM TARZI TEDAVİNİN BİR PARÇASI

Tedavi sonrası sağlıklı bir yaşam tarzının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Okuyan, “Anjiyografi, bypass veya stent gibi yöntemlerle damarları açmak önemli, ancak bu tek başına yeterli değil. Hastaların tansiyonlarını ve kolesterollerini kontrol altında tutmaları, düzenli egzersiz yapmaları, sigaradan uzak durmaları ve sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Eğer bu önlemler alınmazsa, damarlar tekrar tıkanabilir ve yeniden müdahale gerekebilir. Bypass olup 20 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamayan hastalarımız olduğu gibi, stent takıldıktan 6 ay sonra damarları tekrar tıkanan hastalarımız da var. Tedaviden sonra yaşam tarzınıza dikkat etmek, sağlığınızı korumanın anahtarıdır” dedi.

HASTALARIN MERAK ETTİKLERİ SORULAR

Hastaların sıklıkla stent türleri ve tedavi seçenekleriyle ilgili sorular sorduğunu belirten Prof. Dr. Okuyan, her hasta için farklı bir yaklaşım gerektiğini söyledi. “Bir hastanın damar yapısı diğerine benzemez. Darlığın türü, yeri ve uzunluğu tedavi yöntemini belirler. Bu nedenle her hasta bireysel olarak değerlendirilir. Günümüzde birçok tıkalı damar balon ve stent ile açılabiliyor, ancak bazı özel durumlarda bypass ameliyatı hala en uygun seçenek olabiliyor” ifadelerini kullandı.

KALP DAMAR SAĞLIĞINDA BİRLİKTE KARAR VERİYORUZ

Tedavi sürecinde multidisipliner bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirten Prof. Dr. Okuyan, “Kardiyoloji uzmanları, kalp damar cerrahları ve diğer ekip üyeleriyle birlikte, hastanın durumunu en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyoruz. Bu süreçte, hastanın yaşam tarzı, damar yapısı ve tıkanıklık türü göz önüne alınarak en doğru tedavi yöntemine karar veriliyor” dedi.