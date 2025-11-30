BIST 10.937
DOLAR 42,51
EURO 49,21
ALTIN 5.691,33
YEREL

Niğde'de dehşet olay! 23 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu

Niğde'de 23 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak'taki metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin çalışması sonucu cesedin E.Ö'ye (23) ait olduğu belirlendi.

E.Ö'nün cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, E.Ö'nün Niğde Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çöp kamyonu ile tramvay çarpıştı! 3 kişi yaralı
Çöp kamyonu ile tramvay çarpıştı! 3 kişi yaralı
Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek Doğuş Sitesinin görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek Doğuş Sitesinin görüntülerini paylaştı
Bayraktar KIZILELMA görüş ötesi hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA görüş ötesi hava-hava füzesiyle dünyada ilke imza attı
'Cumhurbaşkanı kimliğinin yerine ‘Baba’nın geçtiği an'
'Cumhurbaşkanı kimliğinin yerine ‘Baba’nın geçtiği an'
Hadi Özışık'tan Bilal Erdoğan yorumu: Siyaset değil bilim
Hadi Özışık'tan Bilal Erdoğan yorumu: Siyaset değil bilim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Kalbinizin yol haritası anjiyografi ile çiziliyor
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Büyükçekmece’de trafoda korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Malatya'da yaralar sarılıyor! Deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor