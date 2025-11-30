Niğde'de dehşet olay! 23 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu
Niğde'de 23 yaşındaki genç metruk binada ölü bulundu.
Yukarı Kayabaşı Mahallesi Depboy Sokak'taki metruk binada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin çalışması sonucu cesedin E.Ö'ye (23) ait olduğu belirlendi.
E.Ö'nün cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, E.Ö'nün Niğde Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.