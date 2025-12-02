BIST 11.153
Güneyoğu Asya ülkeleri felaketi yaşıyor can kaybı 1200'e yükseldi

Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken, kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya Sumatra Adası'nda sel ve toprak kaymalarında can kaybı 604'e yükseldi. Sri Lanka Aşırı yağışların yol açtığı felaketlerde 366 kişi hayatını kaybetti, 367 kişiden haber alınamıyor.
Tayland Ülkenin güney kesimlerini vuran sellerde 170 kişi yaşamını yitirdi.
Malezya Yedi eyaleti etkileyen şiddetli yağış ve sel felaketlerinden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi.

