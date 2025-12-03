Canlı yayında kıyamet koptu! Cem Küçük ile Ersan Şen arasında 'İmralı' gerilimi

Hukukçu Ersan Şen Taksim Meydanı programında, komisyon üyelerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesini eleştirdi. Şen'in sözlerine gazeteci Cem Küçük itiraz etti. Stüdyoda adeta kıyamet koptu.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi yaşandı. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında tansiyon yükseldi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında komisyon üyelerinin İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan görüşmesini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen, "Artık halk sokakta konuşmaya başladı. Halk İmralı'ya gidilmesini doğru bulmadı kardeşim. TBMM'de konuşulmasını değil, oraya gidilmesini doğru bulmadı. Bir şeyin çizgisini net olarak ayırmamız lazım. Türkiye devleti kiminle muhatap olacak?" dedi. Bunun üzerine gazeteci Cem Küçük yanıt verdi ve ikili arasında tansiyon yükseldi.

Ersan Şen: "Türk milletinin muhatabı Öcalan değildir"

Cem Küçük: "Devletin şu an muhatabı Öcalan’dır."

Ersan Şen: "Bizim muhatabımız değil"

Cem Küçük: "Ne demek değil! Şu an kimin muhatabı hocam?"

Ersan Şen: "Terör örgütünün başı bizim muhatabımız olamaz. Bu senin fikrin. Türk milletinin fikri değildir."

Cem Küçük: "Devletin muhatabı Öcalan"

Cem Küçük: "Şu an devlet kimle konuşuyor? Öcalan'la konuşuyor."

Ersan Şen: "Ben yanlış olduğunu söylüyorum, sen doğru olduğunu savunabilirsin. Senin çünkü gidiş gelişlerin çok fazla. Zikzakların çok fazla. Ben seni toparlayıp yola koyamıyorum. Sen dün dündür, bugün bugündür diyorsun. Seninle aramızda ki fark bu. Ben aynı durduğum yerde duruyorum"

Cem Küçük: "Gerçeği çarptırıyorsun ya. Şu anda devletin muhatabı Öcalan'dır. Hocam yanlıştır ama muhatap odur."

Ersan Şen: "44 bin kişinin katili benim muhatabım olamaz. Sen git görüş."

Cem Küçük: "Ya hocam sen nerede yaşıyorsun. Ben de yanlış buluyorum ama devletin muhatabı o. Devlet Öcalan'la görüşüyor"

Cem Küçük: "3 milletvekili nereye gitti ya. Ya Allah aşkına sen ne diyorsun"