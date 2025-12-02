BIST 11.123
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı

Silivri’de BOTAŞ’a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Silivri'de BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için önlem almaya çalıştı. Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan son açıklamada ise "Silivri BOTAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

