SPOR

Sadettin Saran'ın 90+5'teki goldeki sevinci olay oldu!

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında 90+5'te bulduğu gol sonrası sarı lacivertli ekipte Başkan Sadettin Saran büyük bir sevinç yaşadı. Golün sahibi Duran'ın adını defalarca haykıran Saran, büyük coşku yaşadı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maçın 90+5. dakikasında Fenerbahçe'nin bulduğu gol statta olanları adeta kendinden geçirdi.

Gole çılgınlar gibi sevinen isimler arasında sarı lacivertli ekibin başkanı Sadettin Saran da vardı. Duran'ın kaydettiği golün ardından Başkan Sadettin Saran'ın gol sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada Saran'ın sevinci için 'taraftar gibi yaşıyor', 'başkan taraftarla aynı hisleri paylaşıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.

