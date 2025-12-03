BIST 11.086
Üsküdar'da İETT dehşeti! 3 kişi yaralandı...

Üsküdar'da henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.

Namık Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıkan İETT otobüsü, 5 katlı binanın giriş katında hizmet veren börekçiye girdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, itfaiye de olay yerinde çalışma yaptı.

Çarpmasının etkisiyle hafif yaralanan otobüsteki 3 yolcuya, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazada, binanın zemin katında bulunan konfeksiyonun duvarında hasar meydana geldi.

Otobüs, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otobüsün ilk olarak bir otomobile çarptığı, sonrasında iş yerine girdiği görülüyor.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.50'de İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait özel halk otobüsünün, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı kaydedildi.

Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kazaya ilişkin İETT ve emniyet birimlerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, yaralı yolcuların sağlık durumuyla yakından ilgilenildiği ifade edildi.

