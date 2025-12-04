Sosyal medya bunu konuştu! İzleyenler 'teyzeye helal olsun' dedi Zafer Şahin de yorum yaptı

Eskişehir'de yapılan trafik kazası tatbikatının görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Gerçeği aratmayan tatbikatta "Yaralı yakını" olan bir kadın, rolünü çok iyi canlandırdı. Görüntüleri izleyenler, kadın için "Oscarlık oynamış", "Teyzeye helal olsun" dedi. Bir yorum da gazeteci Zafer Şahin'den geldi.

Eskişehir'de farklı birimlerden 26 personel ve 9 aracın katıldığı yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, EMKU eğitmenleri de kazada yaralı yakınlarının, ekiplerin yanı sıra basın mensuplarına nasıl engel olduğunu canlandırdı. Gerçeği aratmayan tatbikat sosyal medyada çok konuşuldu.

Tatbikatta "Yaralı yakını" olarak yer alan 32 yıllık sağlıkçı ve UMKE eğitmeni Fazilet Çam, rolünü o kadar iyi canlandırdı ki görüntüleri izleyenler kendisi için "Oscarlık oynamış", "Ülkenin dizi sektöründe iş bulabilir", "Teyzeye helal olsun" şeklinde yorumlar yaptı.

Tatbikat görüntüleri, gazeteci Zafer Şahin'in de dikkatini çekti. Şahin, görüntüleri sosyal medya hesabından "Eskişehir’de bir trafik kazası tatbikatıymış! Abla “Hasta yakını” rolüne kendisini öyle kaptırmış ki!!! Enteresan ülkeyiz. Hem de çok." ifadeleriyle birlikte paylaştı.