BIST 10.956
DOLAR 42,45
EURO 49,65
ALTIN 5.718,90
GÜNCEL

Sosyal medya bunu konuştu! İzleyenler 'teyzeye helal olsun' dedi Zafer Şahin de yorum yaptı

Eskişehir'de yapılan trafik kazası tatbikatının görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Gerçeği aratmayan tatbikatta "Yaralı yakını" olan bir kadın, rolünü çok iyi canlandırdı. Görüntüleri izleyenler, kadın için "Oscarlık oynamış", "Teyzeye helal olsun" dedi. Bir yorum da gazeteci Zafer Şahin'den geldi.

Eskişehir'de farklı birimlerden 26 personel ve 9 aracın katıldığı yaralanmalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, EMKU eğitmenleri de kazada yaralı yakınlarının, ekiplerin yanı sıra basın mensuplarına nasıl engel olduğunu canlandırdı. Gerçeği aratmayan tatbikat sosyal medyada çok konuşuldu.

Tatbikatta "Yaralı yakını" olarak yer alan 32 yıllık sağlıkçı ve UMKE eğitmeni Fazilet Çam, rolünü o kadar iyi canlandırdı ki görüntüleri izleyenler kendisi için "Oscarlık oynamış", "Ülkenin dizi sektöründe iş bulabilir", "Teyzeye helal olsun" şeklinde yorumlar yaptı. 

Tatbikat görüntüleri, gazeteci Zafer Şahin'in de dikkatini çekti. Şahin, görüntüleri sosyal medya hesabından "Eskişehir’de bir trafik kazası tatbikatıymış! Abla “Hasta yakını” rolüne kendisini öyle kaptırmış ki!!! Enteresan ülkeyiz. Hem de çok." ifadeleriyle birlikte paylaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet'in!
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
İmamoğlu'nun o sözlerini ilk kez anlattı: Bu ülkede beni tutuklayacak hakim yok
Ataşehir'de aracına çarpan sürücüye tekme tokat daldı o anlar kamerada
Ataşehir'de aracına çarpan sürücüye tekme tokat daldı o anlar kamerada
Üsküdar'da İETT dehşeti! 3 kişi yaralandı...
Üsküdar'da İETT dehşeti! 3 kişi yaralandı...
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapılanlar utandırdı
Canlı yayında kıyamet koptu! Cem Küçük ile Ersan Şen arasında 'İmralı' gerilimi
Canlı yayında kıyamet koptu! Cem Küçük ile Ersan Şen arasında 'İmralı' gerilimi
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
Murat Cemcir'i yoğun bakımlık etti! İşte divertikül kanaması hakkında bilinmesi gerekenler
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
TBMM'de MHP’li Erkan Akçay'ın dil sürçmesi 'aman' dedirtti
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Silivri BOTAŞ tesislerinde yangın kontrol altına alındı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta konuştu: Artık son çiviler çakılıyor
Sadettin Saran'ın 90+5'teki goldeki sevinci olay oldu!
Sadettin Saran'ın 90+5'teki goldeki sevinci olay oldu!