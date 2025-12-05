13 yaşındaki çocuk 1 kişiyi stadın ortasında 80 bin kişinin önünde öldürdü!

AFGANİSTAN'dan gelen son görüntü tüyler ürpertici. Taliban yöneticileri, bir spor stadyumunda halka açık infaz gerçekleştirdi. İnfazcı 13 yaşındaki bir çocuktu. 13 kişilik ailesini katleden zanlıyı 80 bin kişinin önünde öldürdü. BM halka açık infazı kınadı.

AFGANİSTAN Host kentindeki stadyumda 13 yaşındaki bir çocuk, ailesini öldürmekten mahkum edilen 1 kişiyi infaz etti. Yaklaşık 80 bin kişi olayı tribünlerden ve çevredeki tepelerden izledi.

AĞAÇLARA TIRMANANLAR BİLE VARDI

13 yaşındaki çocuğun ailesinin katili olan kişiyi öldürmesini izlemek için halkın gösterdiği ilgi ürpertici oldu. Bazılara stada giremeyince izlemek için ağaç tepelerine tırmandı.





ÇOCUĞUN TÜM AİLESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Stadın ortasında gerçekleşen infazda zanlının, bir eve girip dokuz çocukla birlikte anneyi de vurduğu öğrenildi. Kısas kararı ile birlikte 13 yaşındaki çocuk da ailesini katleden zanlıyı halka açık bir alanda öldürdü.



AİLE KISAS İSTEDİ

Taliban Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, idam kararı, mahkeme, temyiz mahkemesi ve en üst mahkeme tarafından verilmiş ve Afganistan'ın dini lideri Hibatullah Ahundzade tarafından onaylanmıştı. Mahkeme, mağdur yakınlarına, adamın hayatını kurtaracak olan af ve uzlaşma seçeneği sunulduğunu, ancak bunun yerine ölüm cezası talep ettiklerini belirtti.

Bu, Talibanın 2021’den beri yaptığı 11. halka açık idam oldu. BM, infazı kınadı ve durdurulması çağrısında bulundu.