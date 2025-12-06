BIST 11.007
YEREL

Bağcılar'da 21 yaşındaki genç markette vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Bağcılar'da, iddiaya göre Erdal Gobul'un evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle oğlu Furkan Gobul'u (21) çalıştığı markette silahla vurdu. Başından vurularak ağır yaralanan Furkan Gobul hastaneye hayatını kaybetti. Cinayet anı kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, 3 Aralık'ta, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette silahla vurulan kişinin ağır yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ailesine ait markette kasada çalışırken silahla başından vurulduğu belirlenen Furkan Gobul (21), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Gobul, bugün hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, bir kişinin müşteri gibi davranarak markette bir süre dolaştığını, ardından kasaya yaklaştığını, işlem yapan bir müşterinin arkasına geçip, silahıyla Furkan Gobul’a ateş ettiğini tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, Gobul ailesinin, kendilerine ait evin satılması sırasında aracı olan emlakçıyla 10 bin liralık komisyon bedeli konusunda anlaşmazlık yaşadığı, satışı gerçekleştiren ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul'un ise istenen komisyon bedelini emlakçıya ödediğini babasına ilettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan emlakçıyı arama çalışmaları ise sürüyor. Marketteki silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

