Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan maç sonrası TFF'ye çok sert tepki

Samsunspor’un Galatasaray’a 3-2 yenildiği maçın son dakikasında beklediği penaltının VAR tarafından değerlendirilmemesi büyük tartışma yaratırken, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım çok sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım, hakemlerin bilinçli şekilde hatalı karar verdiğini savunarak “1 puanı zorla çaldılar” ifadelerini kullandı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya çağırdı.

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, 2-2'ye getirdiği maçta Galatasaray'a 3-2 yenildi. Karadeniz ekibi maçın son dakikasında penaltı bekledi ancak VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi.

Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Ekol TV'ye sert açıklamalarda bulundu.

"Bize hakem oyunu olacak, derbinin intikamını inşallah bizden almazlar dedim. Aldılar. Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı. Mehmet Türkmen'e güveniyoruz dedim. Göz göre göre bizi yok ettiler. İkinci yarı benim kulaklarım tıkandı. Galatasaray seyircisi Samsunspor'u ıslıklıyor. İkinci yarı biz daha iyi oynadık. Gol yedik, uzatmalarda. Allah belasını versin, biz uzatmalarda hep gol mü yiyeceğiz? 1 puanı zorla çaldılar."

TFF'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yüksel Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. 

Açıklamalarına HT Spor'da devam eden Yıldırım, "Tüm Türkiye’nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor." ifadelerini kullandı.

