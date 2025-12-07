BIST 11.007
POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel'e böyle söylemiş! Ali Haydar Fırat: "Ekrem Bey rahatsızlık duydu"

CHP'de karşı çıktığı konuları, TV 100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında açıklayan Dr. Ali Haydar Fırat, "Vicdanen rahatım. Kendi bildiklerimi inandıklarımı savundum" dedi ve "Yol ayrımı yaşandı. Ben sizin karşınızdayım diğer arkadaşlar görevlerine devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, TV 100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum'da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fırat, CHP'de karşı çıktığı konuları anlattı:

"Ekrem Bey rahatsızlık duydu"

-Parti Meclisi toplantısında sayın genel başkanımıza siz CHP'nin liderinsiniz siz aday olmalısınız. Ekrem Bey aday olmamalıdır çıkışında bulunmuştum. Ekrem Bey de bundan rahatsızlık duymuştur.

-Diğer mesele İmralı'ya gidip gitmemesi meselesi. İmamoğlu gidilmemesi konusunda partinin tavrını sahiplenmişti. Orada ayrı düşmüştüm.

-CHP Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM'de karşılamalıydı. Çünkü devlet başkanı sıfatını taşıyor. Burada ayrışmamız olmuştu.

"Vicdanen rahatım"

-Vicdanen rahatım. Kendi bildiklerimi inandıklarımı savundum. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan hakaretlerin parti yönetiminin sessiz kalınmasını kabullenmediğimi, doğru bulmadığımı ifade etmiştim.Net tavır ortaya koymuştum.  

"Yol ayrımı yaşandı"

-Bizim emeğe güven veren çalışanı, işçiyi, emekliyi önceleyen siyaseti ve kadroyu toplumun karşısına çıkarmamızın daha doğru olduğuna inanamıştım savunmuştum. Sonuçta yol ayrımı yaşandı. Ben sizin karşınızdayım diğer arkadaşlar görevlerine devam ediyorlar.

