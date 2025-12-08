BIST 11.007
DOLAR 42,56
EURO 49,56
ALTIN 5.743,97
GÜNCEL

Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan 10 yaşındaki Suriye uyruklu A.A., güvenlik kamerası incelemeleriyle dayısı tarafından baraj çevresine götürüldüğünün belirlenmesi üzerine yürütülen aramada vücudunun bir kısmı toprağa gömülü halde yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun darp edildiği tespit edilirken, gözaltına alınan zanlı dayı M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. (30) tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu.

Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.A. buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Federasyon Başkanı Üstündağ'dan Filenin Sultanları’na yönelik iddialara tepki
Federasyon Başkanı Üstündağ'dan Filenin Sultanları’na yönelik iddialara tepki
CHP lideri Özgür Özel'e böyle söylemiş! Ali Haydar Fırat: "Ekrem Bey rahatsızlık duydu"
CHP lideri Özgür Özel'e böyle söylemiş! Ali Haydar Fırat: "Ekrem Bey rahatsızlık duydu"
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den tv100’e özel açıklama: Programınızı takip ediyorum
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den tv100’e özel açıklama: Programınızı takip ediyorum
Bağcılar'da 21 yaşındaki genç markette vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Bağcılar'da 21 yaşındaki genç markette vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı
Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan maç sonrası TFF'ye çok sert tepki
Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan maç sonrası TFF'ye çok sert tepki
Tom Barrack: Danışmanı olsaydım Netanyahu'yu Türkiye konusunda uyarırdım
Tom Barrack: Danışmanı olsaydım Netanyahu'yu Türkiye konusunda uyarırdım
Muğla'da sağanak ve fırtına! Tekne alabora oldu ev ve işyerlerini su bastı
Muğla'da sağanak ve fırtına! Tekne alabora oldu ev ve işyerlerini su bastı
Özgür Özel İmamoğlu için söyledi Nedim Şener'in yorumu olay oldu
Özgür Özel İmamoğlu için söyledi Nedim Şener'in yorumu olay oldu
13 yaşındaki çocuk 1 kişiyi stadın ortasında 80 bin kişinin önünde öldürdü!
13 yaşındaki çocuk 1 kişiyi stadın ortasında 80 bin kişinin önünde öldürdü!
Ahmet Çakar bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Ahmet Çakar bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı
İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli gözaltına alındı