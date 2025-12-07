Federasyon Başkanı Üstündağ'dan Filenin Sultanları’na yönelik iddialara tepki

Filenin Sultanları’nın Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde kazandığı gümüş madalyanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede ortaya atılan iddialara, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tv100’de katıldığı programda yanıt verdi. Üstündağ, özellikle İlkin Aydın’ın tavırlarına ilişkin yorumların spekülasyon olduğunu belirterek görüntülerin bütünüyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Filenin Sultanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de ağırlanmıştı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, görüşme sonrası ortaya atılan iddialar ile ilgili ilk kez konuştu.

ÜSTÜNDAĞ tv100 EKRANLARINDA

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tv100 ekranlarında gazeteci Talat Atilla’nın sunduğu Memleket programına konuk oldu.

"SPEÜLASYON YAPIYORLAR"

Oyunculardan İlkin Aydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesindeki tavırlarına yönelik iddialara tepki gösterdi ve Spekülasyon yapıldığını söyledi.

Üstündağ, “Sayın Cumhurbaşkanımız makamına kabul ediyor, herkesle konuşma yapıyor, herkese de söz veriyor, herkes de teşekkürünü ediyor, ilgisini alakasını bahsediyor. Bir tane başka bir bölümden görüntü alıyorlar… Siz tamamını verin o zaman. Spekülasyon yapıyorlar. Bunlar doğru değil. Yıpratmak, rencide etmek, zarar vermek, bunlar hoş şeyler değil” açıklamasında bulundu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRK OLMASINI İSTEDİ"

Üstündağ Milli Takımın yıldızlarından Küba asıllı Melissa Vargas’ın Malatya sevgisine dair de konuştu ve Türk vatandaşı olmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolü olduğunu açıkladı.

Üstündağ, “Küba’dan geldi, Türk vatandaşı oldu. Arkadaşları, ‘Türk oldun da nereli, hangi ilden oldun?’ dendiğinde ‘Benim babam başkanım nereliyse oralıyım’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk olmasını istedi, kimliğini de Sayın Cumhurbaşkanımız takdim etti” diye konuştu.