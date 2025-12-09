Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi kadro itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesi yaptığı açıklamada üst üste zorlu karşılaşmalar nedeniyle savunma hattında ciddi kadro sıkıntısı yaşadıklarını, birçok mevkide alternatif kalmadığı için çaresiz durumda olduklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, futbolcu Yunus Akgün ile yarın II. Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakanın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacağından bahseden Buruk, "Bundan sonraki hedefleri belirleyecek çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken performanslarını görüyoruz. Çok iyi bir kadroya sahipler. Son iç saha maçında PSG'ye karşı aldıkları galibiyet çok önemliydi. Biz de buraya kazanmak için geldik. Eksiklerimiz var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Üst üste sert maçlar oynuyoruz. Aşağı yukarı da aynı futbolcular forma giyiyor. Çok fazla seçeneğimizin kalmadığı durumdayız. Buna rağmen her şey iyi gidiyor. Süper Lig'de lideriz. Bu maç da Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğimizi net bir şekilde belirleyecek. Oyuncularıma çok güveniyorum." diye konuştu.

Buruk, II. Louis Stadı'nda Galatasaray formasıyla Real Madrid'i yenerek UEFA Süper Kupa'yı kazandığının hatırlatılması üzerine, "Bu stat, Galatasaray tarihi için çok önemli. 2000'de Süper Kupa maçını burada oynadık, kupayı kazandık. Bu, Türk halkının hatıralarında çok önemli bir başarı. Burada önemli bir gece yaşadık. İnşallah yarın akşam çok önemli bir gece daha yazarız. Bunun için en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı oyuncularının fazlalığını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Şampiyonlar Ligi'nde alınan her puan çok önemli. Ancak yarın kazanmaktan başka düşüncemiz olmayacak." dedi.

"Jakobs ve Singo'nun eksikliklerini hissettik"

Okan Buruk, savunmada Ismail Jakobs ve Wilfried Singo'nun eksikliğini fazlaca hissettiklerini söyledi.

Fransız basınının eski Monacolu futbolcularla ilgili sorusu üzerine Buruk, "İkisinin de yokluğunu çok hissettik. Bizim için çok kritik oyunculardı. Singo hem stoper hem sağ bekte kullandığımız oyuncuydu. Jakobs konusunda ise Eren Elmalı'nın aldığı cezadan dolayı sol bekte alternatifimiz yoktu. Jakobs yarın kadroda olacak. Son durumuna maçtan önce bakacağız. Onların eksikliklerini önemli bir şekilde hissettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Monaco, PSG galibiyetiyle ne kadar iyi takım olduklarını gösterdi"

Buruk, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Monaco'nun iyi bir takım olduğunu dile getirdi.

Kırmızı-beyazlıların Ligue 1'deki son iç saha maçında Paris Saint-Germain'i yendiklerini hatırlatan 52 yaşındaki teknik adam, "Monaco, özellikle son Paris Saint-Germain iç saha galibiyetiyle ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Çok iyi oyunculara sahipler. Biz, işimizi doğru şekilde yapacağız. Önemli bir takımla oynayacağız. Futbolda kolay veya zor rakip diye bir şey yok. Bizi zor bir maç bekliyor. Zorlu bir dönemden geçtik ama skor ve pozisyonumuzu koruyoruz. Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonumuzu korumamız gereken maçlardan birine çıkacağız." görüşlerini aktardı.

"Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, sakat ve cezalı oyunculardan dolayı savunma hattında çaresiz olduğunu söyledi.

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını vurgulayan Buruk, "Çok iyi oyunculara sahip olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ancak son maçlarda çaresiz kaldığım yerler oldu. Bugünkü kadroda savunma hattında tamamen çaresizim. Çok zorlandığım bir dönemdeyim. Galatasaray'daki en zorlandığım günleri yaşıyorum. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Bu da ikinci yarılardaki performansı etkiliyor. Bugün Ismail Jakobs'u denedik ama yüzde 100 hazır olmadığını da biliyoruz. Birçok oyuncu için sakatlığın tekrarlama riskini göze alıyoruz. Oyuncularımız için insanlar, 'Yine sakatlandı' diyor ama oyuncuları benim korumam gerekiyor. Bazen oynatmak zorunda kalıyoruz. Buna mecbur kaldığımız bir dönemdeyiz." diye konuştu.

Buruk, orta sahada hangi profilde oyuncu tercih edeceğinin sorulması üzerine, "Şu an elimizde orta saha özellikli oyuncumuz yok. Çok fazla seçeneğimiz bulunmuyor." dedi.