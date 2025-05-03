Tekirdağ'da deprem oldu İstanbul'da hissedildi

Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un pek çok yerinde hissedildi.

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Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi..

Depreme ilişkin paylaşım yapan AFAD, depremin derinliğinin 24 kilometre olduğu bilgisini verdi.