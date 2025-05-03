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CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da 23 Nisan'da polisin üzerine üzeren CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt'un ifadesine ulaşıldı. Gülyurt, "Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım" dedi.

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23 Nisan'da Ankara'da eski Meclis binasına gitmek üzere hareket eden CHP otobüsünün şoförü Gökhan Gülyurt polisin "dur" ihtarına uymamış, 3 ayrı noktadan emniyetin kapattığı yolu kullanarak trafiği tehlikeye atmıştı.

CNN TÜRK, yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüye ve hakkında ev hapsi cezası verilen Gülyurt'un Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesine ulaştı.

Gülyurt ifadesinde, otobüste 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının olduğunu belirtti. Program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandığını, ancak emniyet görevlilerinin otobüsü durdurmak istediklerini söylediği öğrenildi.

Gülyurt, polisin üzerine sürdüğü olaya ilişkin ise "Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım" iddiasında bulundu. CHP'li vekiller ve genel başkan yardımcıları tarafından kendisine programa geç kalındığının söylendiğini ve yola devam etmesinin istendiğini savundu.

Mahkemedeki ifadesinde, bir süre sonra aracı durduğunu belirten Gülyurt, "Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik" dedi.

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