BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  SPOR

Alperen Şengün klasını gösterdi Houston Rockets seryi son maça taşıdı

Alperen Şengün klasını gösterdi Houston Rockets seryi son maça taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili bir performans sergilediği maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 3-3 yaptı.

Abone ol

NBA play-off'larında tek müsabaka yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, deplasmanda konferans yedincisi Warriors'ı ilk tur 6. maçında mağlup ederek seriyi 7. maça taşıdı.

Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 21 sayı ve 14 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalmayla tamamladı. Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı Rockets'ta Fred VanVleet ise 29 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın Papa olarak gösteren fotoğrafı paylaşıldı
Trump'ın Papa olarak gösteren fotoğrafı paylaşıldı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunda ortaya çıktı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunda ortaya çıktı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti
"Beni azarladı" demişti! Ünlü şarkıcı Yalın iddialara cevap verdi
"Beni azarladı" demişti! Ünlü şarkıcı Yalın iddialara cevap verdi
Yakında ayakkabı bulamayabiliriz! Trump'a mektup, Nike ve Adidas da listede
Yakında ayakkabı bulamayabiliriz! Trump'a mektup, Nike ve Adidas da listede
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar devreye girdi
Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 1 kişi ölü 4 yaralı
Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 1 kişi ölü 4 yaralı
İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi
İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi
İsrail, Suriye'deki birçok bölgeyi vurdu
İsrail, Suriye'deki birçok bölgeyi vurdu
İsrail’den Gazze’ye yeni operasyon sinyali: Seferberlik!
İsrail’den Gazze’ye yeni operasyon sinyali: Seferberlik!
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Ergin Ataman çılgına döndü, salonu terk etti
Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye, o bölgede petrol arayacak
Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye, o bölgede petrol arayacak