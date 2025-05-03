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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul'da hissedilen deprem için ilk yorum! "Kaçışmaya gerek yok"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul'da hissedilen deprem için ilk yorum! "Kaçışmaya gerek yok"

Marmara Ereğlisi açıklarındaki 3.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depreme ilişkin Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Ercan "Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok." dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bugün İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin olarak ilk değerlendirmesini yaptı.

"Bugün Silivri açıklarında M6,2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen Ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul'da hissedilen deprem için ilk yorum! "Kaçışmaya gerek yok" - Resim: 0

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