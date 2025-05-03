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Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya terkedilmiş halde duran sahipsiz tekneler, vinçlerle kaldırıldı.

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Bodrum Bölge Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölköy Mahallesi'nde denize tekne indirme-bindirme alanı olarak kullanılan bölgede sahipsiz teknelerin başıboş vaziyette bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, terkedilmiş halde bırakılan 4 tekne 1 katamaranın Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda vinçler yardımıyla denizden çıkarılarak ilgili yediemin firmasına teslim edildiği belirtildi.

Deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmaların yarımadanın diğer bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.

Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı - Resim: 0

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