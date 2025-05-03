BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  DÜNYA

ABD'den Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'nin, Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolar değerinde füze satışına ilk onayı verdiği bildirildi.

Abone ol

İlk onayı verilen satış kapsamında ABD tarafından Suudi Arabistan'a 1000 adet AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze, güdüm bölümleri ve teknik destek sağlanacak.

Füzeler, Arizona'daki ABD merkezli RTX Corporation tarafından üretilecek.

3,5 milyar dolar değerindeki satışın tamamlanması için ABD Kongresi'nden onay alınması gerekiyor.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA), yapılan açıklamada, bu satışın, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrara ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunan ortak bir ülkenin güvenliğini artıracağı kaydedilirken, ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik amaçlarını da destekleyeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar
KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Yeni nesil C5 Aircross modeli motor seçenekleriyle tanıtıldı menzil arttı
Yeni nesil C5 Aircross modeli motor seçenekleriyle tanıtıldı menzil arttı
Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı
Fatih Erbakan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Fatih Erbakan'dan Kanal İstanbul açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı
Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı
Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı
Adnan Oktar'ın 2 suçtan yargılandığı davada karar çıktı
Adnan Oktar'ın 2 suçtan yargılandığı davada karar çıktı
TBMM Başkanlığı seçim süreci başlıyor tarih belli oldu
TBMM Başkanlığı seçim süreci başlıyor tarih belli oldu
Donald Trump CIA'de personel kesintisi yapacak
Donald Trump CIA'de personel kesintisi yapacak
İzmir'de bir evde yangın çıktı! Acı haber...
İzmir'de bir evde yangın çıktı! Acı haber...
Masum görünen tehlike! Protein tozları karaciğeri ve kalbi vuruyor
Masum görünen tehlike! Protein tozları karaciğeri ve kalbi vuruyor