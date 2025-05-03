BIST 9.168
DOLAR 38,57
EURO 43,64
ALTIN 4.018,80
HABER /  POLİTİKA

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz." dedi.

Abone ol

639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022'de inşasına başlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla yapıldı.

Başkent Lefkoşa'daki yerleşkede KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi yer alıyor.  

KKTC'ye gelen Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ile ilgili, "Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye ile KKTC kader ortağıdır"

İlk etapta cumhurbaşkanlığı binası ile cumhuriyet meclisinin açılışını bugün gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "KKTC'nin artan irtibatına layık bir eseri Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Cumhuriyet Yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ile KKTC kader ortağıdır." ifadelerini kullahdı.

KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar - Resim: 0

"Her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz"

Erdoğan, "Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi açıldı
Foto Galeri KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi açıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni nesil C5 Aircross modeli motor seçenekleriyle tanıtıldı menzil arttı
Yeni nesil C5 Aircross modeli motor seçenekleriyle tanıtıldı menzil arttı
Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
Türkiye Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verdi iddiasıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' mesajı
Fatih Erbakan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Fatih Erbakan'dan Kanal İstanbul açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı
Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı
Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı
Adnan Oktar'ın 2 suçtan yargılandığı davada karar çıktı
Adnan Oktar'ın 2 suçtan yargılandığı davada karar çıktı
TBMM Başkanlığı seçim süreci başlıyor tarih belli oldu
TBMM Başkanlığı seçim süreci başlıyor tarih belli oldu
Donald Trump CIA'de personel kesintisi yapacak
Donald Trump CIA'de personel kesintisi yapacak
İzmir'de bir evde yangın çıktı! Acı haber...
İzmir'de bir evde yangın çıktı! Acı haber...
Masum görünen tehlike! Protein tozları karaciğeri ve kalbi vuruyor
Masum görünen tehlike! Protein tozları karaciğeri ve kalbi vuruyor
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul'da hissedilen deprem için ilk yorum! "Kaçışmaya gerek yok"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İstanbul'da hissedilen deprem için ilk yorum! "Kaçışmaya gerek yok"