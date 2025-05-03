KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla açıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz." dedi.

Abone ol

639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022'de inşasına başlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla yapıldı.

Başkent Lefkoşa'daki yerleşkede KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi yer alıyor.

KKTC'ye gelen Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ile ilgili, "Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye ile KKTC kader ortağıdır"

İlk etapta cumhurbaşkanlığı binası ile cumhuriyet meclisinin açılışını bugün gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "KKTC'nin artan irtibatına layık bir eseri Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Cumhuriyet Yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ile KKTC kader ortağıdır." ifadelerini kullahdı.

"Her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz"

Erdoğan, "Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz." dedi.