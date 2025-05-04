KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3 Mayıs 2025'te açıklı külliyenin içine bakın

Henüz faal duruma geçmeyen yerleşkenin içerisinde toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor. Ülkenin en gözde yapılarından biri olması beklenen kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi'nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.